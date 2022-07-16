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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

Görev süreleri dolan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyesi üç kişi, Cumhurbaşkanı kararıyla aynı göreve tekrar atandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 02:00:00 - 2022-07-16 02:05:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atamalar

EPDK üyeliğine 2018 yılında atanan üç üye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararı ile görev sürelerinin dolmasının ardından yeniden aynı göreve getirildi.

EPDK ikinci başkanı olan Zekeriya Gökşenli, ilk olarak 2008 yılında EPDK üyeliğine atandı. 2014 yılında tekrar EPDK üyeliğine atanan Gökşenli 2018 yılında ise EPDK ikinci başkanlığına atandı.

Dört yıllık görev süresi dolan Gökşenli, dört yıllığına tekrar EPDK ikinci başkanı olarak atandı.

EPDK üyeliğine tekrar atanan İbrahim Tan ilk olarak 2014’te EPDK üyeliğine atanmış ve 2018’de de aynı göreve yeniden getirilmişti. Tan, aynı göreve tekrar getirildi.

Dr. Muhammed Mustafa İzgeç ise 2018’de EPDK üyeliğine getirilmişti. Görev süresinin dolmasının ardından dört yıllığına daha aynı göreve atandı.

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