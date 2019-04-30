Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Venezuela açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır."

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