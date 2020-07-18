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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

"TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:51:05 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye'nin Otomobili" paylaşımı:

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Bugün TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi'nin yapımına başlayarak 60 yıllık hayalimizi gerçeğe dönüştürme yolunda tarihi bir adım daha attık. Bizlerden desteğini esirgemeyen aziz milletimize ve tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan paylaşımında, "Türkiye'nin Otomobili"nin tanıtım videosuna da yer verdi.

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