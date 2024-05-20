  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Menzil Şeyhi Muhammed Saki Hazretleri (k.s.) ilk defa konuştu! 'Ne yapsalar münkirler durmaz' dedi ve bunu tavsiye etti

Reisi'nin ölümü sonrası Erdoğan'dan İran hamlesi

ABD'yi rezil etmişti! WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange hakkında yeni gelişme

ASELSAN için büyük tehdit! Türkiye düşmanları kolayca erişmeye başladı

Katil İsrail durmuyor! ROC-X: Hem dikey kalkan İHA hem füzeyi tanıttı!

İran'da Türk İHA'sı ile ilgili yeni panik! Ülke ‘İfşa olduk’ sözleriyle çalkalanıyor

BAE'li şirket 105 jet için sipariş verdi: Rekor Airbus anlaşması imzaladı

Joe Biden mezuniyet konuşması yaptığı sırada öğrenciler protesto etti! Kazan fena halde fokurduyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 6-8 Ekim olayları terör kalkışmasıdır

Netanyahu için yakalama kararı başvurusu! Türkiye'den jet hızında açıklama
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!

Yeniakit Publisher
2024-05-20 23:40:00 - 2024-05-21 00:15:09

Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurovision'daki "LGBT" rezaletine tepki gösterdi.

Erdoğan, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, LGBT propagandası yapıp birinci olan İsviçreli Nemo üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.

"Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı oldukları açıktır." diyen Erdoğam, şu değerlendirmeyi yaptı:

Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz.

Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı
Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı

Dünya

Eurovision'un final gecesinde İsrail temsilcisi sahnede yuhalandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail protestoları damga vurdu! İşte Eurovision 2024’ü kazanan ülke
İsrail protestoları damga vurdu! İşte Eurovision 2024’ü kazanan ülke

Dünya

İsrail protestoları damga vurdu! İşte Eurovision 2024’ü kazanan ülke

Türkiye’nin Filistin hassasiyeti Eurovision’da vuruldu. Sertab Erener sahnede, İsrail bayrağı her yerde
Türkiye’nin Filistin hassasiyeti Eurovision’da vuruldu. Sertab Erener sahnede, İsrail bayrağı her yerde

Gündem

Türkiye’nin Filistin hassasiyeti Eurovision’da vuruldu. Sertab Erener sahnede, İsrail bayrağı her yerde

"İnsanlık tehdit altında" demişti… Eurovision birincisinden Bahçeli’ye skandal cevap!
“İnsanlık tehdit altında” demişti… Eurovision birincisinden Bahçeli’ye skandal cevap!

Gündem

“İnsanlık tehdit altında” demişti… Eurovision birincisinden Bahçeli’ye skandal cevap!

Eurovision skandalları! Türkiye, vallahi çok ucuz atlatmış
Eurovision skandalları! Türkiye, vallahi çok ucuz atlatmış

Medya

Eurovision skandalları! Türkiye, vallahi çok ucuz atlatmış

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23