Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tokat gibi Eurovision sözleri!
Kabine toplantısından sonra konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eurovision'daki "LGBT" rezaletine tepki gösterdi.
Erdoğan, İsveç'in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, LGBT propagandası yapıp birinci olan İsviçreli Nemo üzerinden önemli açıklamalarda bulundu.
"Gençlere takdim edilen tuhaf tiplerin toplumsal yozlaşmanın Truva atı oldukları açıktır." diyen Erdoğam, şu değerlendirmeyi yaptı:
Türkiye'yi son 10-12 yıldır bu kepazelikten uzak tutarak ne kadar isabetli karar verdiğimizi görüyoruz.
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