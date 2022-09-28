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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması: Yaptığım hızı söylersem ..
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması: Yaptığım hızı söylersem ..

CNN Türk ve Kanal D ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 23:54:00 -

Canlı yayında gazetecilerin sorduğu TOGG sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un hızı ve fiyatı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlar noktasında öyle ürkütücü bir fiyat çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e TOGG'u yetiştirelim istiyorum. Zaten Varank kimseye bırakmıyor. Ben kullandım çok rahat. Gürcan bey Başkanım ne kadar basarsan bas bu arabanın özelliği bu diyor. Şimdi ben yaptığım hızı açıklarsam eleştiri alabilirim."dedi.

 

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