Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG açıklaması: Yaptığım hızı söylersem ..

Canlı yayında gazetecilerin sorduğu TOGG sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG'un hızı ve fiyatı hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlar noktasında öyle ürkütücü bir fiyat çıkacağına ihtimal vermiyorum. 29 Ekim'e TOGG'u yetiştirelim istiyorum. Zaten Varank kimseye bırakmıyor. Ben kullandım çok rahat. Gürcan bey Başkanım ne kadar basarsan bas bu arabanın özelliği bu diyor. Şimdi ben yaptığım hızı açıklarsam eleştiri alabilirim."dedi.