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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi! İşte ele alınan konular
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi! İşte ele alınan konular

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 16:25:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon görüşmesi! İşte ele alınan konular

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.

Rusya'nın, ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili sunduğu tekliflerin ele alındığı görüşmede, Kafkasya, Suriye ve Libya dahil olmak üzere çeşitli bölgesel konulara değinildi.

Görüşmede iki liderin de Rusya ile Türkiye arasında karşılıklı yarara dayalı ortaklığı yoğunlaştırma taahhütlerini yinelediği belirtildi.

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