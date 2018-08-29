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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı yollayarak kutladı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 00:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı!
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 00:49
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Mete Gazoz
  3. Yasemin Ecem Anagöz'

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