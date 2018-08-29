Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik telgrafı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı yollayarak kutladı.29 Ağustos 2018 Çarşamba 00:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'ü tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz'e tebrik telgrafı gönderdi.
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