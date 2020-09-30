Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye ve tebrik telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından sonra yerine geçen yeni Kuveyt Emiri olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüşme yaptı.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Erdoğan, merhum Emir Sabah'ın, bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün çabaların beraberinde Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılar ile daima takdirle anımsanacağını belirtti.

Erdoğan, Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Erdoğan, Türkiye ve Kuveyt arasındaki yakın iş birliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesine de katkı sağlayacağına inandığını bildirdi.