Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'la telefonla görüşerek taziyelerini iletti.08 Haziran 2019 Cumartesi 16:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'a taziyelerini iletti.
Erdoğan, geçirdiği ani rahatsızlık sonucu vefat eden CHP Denizli Milletvekili Arslan'ın eşi Nursel Arslan ve oğlu Mesut Can Arslan'ı telefonla aradı.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Kazım Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
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