Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel’in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel’in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Sevenlerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Kaynak: DHA