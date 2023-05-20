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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 20:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel’in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Nuri Sesigüzel’in vefatı nedeniyle kızı Birgi Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Sevenlerine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

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