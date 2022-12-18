Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun füzesi müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı Programı"nda konuştu.

Bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."

"Birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz"

Aynı gencin "Bir gece ansızın gelebiliriz." sözünü anımsatması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O kadar... Gencimiz yetişiyor işte, bak ne diyor, 'Bir gece ansızın gelebiliriz.' Sizin gibi gençlerle beraber evelallah biz o birilerine bir gece ansızın gelebileceğimizi gösterdik ve göstereceğiz." diye konuştu.

"Ciddi manada savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var"

Bir gencin, "Biz siyaseti sizden öğrendik. Sizinle başladık, sizinle devam etmek istiyoruz" ifadeleri üzerine Erdoğan, "Birileri de diyor ki gençler AK Parti'den kopuyor. Gençler salonda, Samsun'da, Şanlıurfa'da, Gaziantep'te, her gittiğimiz yerde öyle." dedi.

AK Parti döneminde Türkiye'deki teknolojik gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, "Göreve geldiğimizde savunma sanayinin yüzde 20'si yerliydi şimdi yüzde 80'e çıktı. 'Benim' diyen ülkeler şu anda bizim savunma sanayi ürünlerimizin araç, gereç, mühimmat, aklınıza ne gelirse bunu Türkiye'den istiyorlar. Ciddi manada bizim şu anda savunma sanayi ürünlerinde ihracatımız var. Şu anda Bayraktar yetiştiremiyor. Gerek İHA'lar gerek SİHA'lar, Akıncı. Ama gelen asıl Kızılelma ayrı, farklı bir şey. İnşallah Kızılelma 2024, 2025 gibi seri üretimde bir yere oturacak." şeklinde konuştu.