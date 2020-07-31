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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 01:02:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

 

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