Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika mülteci açıklaması: Suriyeliler ne zaman ülkelerine gönderilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı ve Geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, suriyelileri zora ülkelerine göndermeyeceklerini açıkladı.

Suriyeliler ne zaman ülkelerine gönderilecek?

'Suriyeliler istedikleri zaman vatanlarına dönebilir ama biz onları asla bu topraklardan kovmayacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Briket evlerde 600-650 evin orada inşa edilmesi sizin attığınız bu güzel adımlar bir tanesidir. Suriye'nin kuzeyinde hedef en az 100 bin briket ev inşa etmek. Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Biz onları asla bu topraklardan kovmayız kovmayacağız. Onları katillerin kucağına atmayacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'deki 1 milyon Suriyelinin ülkelerine "gönüllü dönüşüyle" ilgili hazırlık yaptıklarını söyledi. Son günlerde özellikle de Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriyeliler üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığı kirli provokasyon girişimleri Cumhur İttifakından büyük tepki almıştı.