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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 13:08:00 - 2020-06-18 13:57:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokağa çıkma yasağı talimatı

Bakan Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamada, "LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler." ifadelerini kullandı.

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