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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 16:12:00 - 2020-09-04 16:15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sivas Kongresi mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sivas Kongresi"nin 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İstiklal Harbi'nin dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi ve 4 Eylül 1919 tarihinin Türk milletinin hafızasında çok önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Erdoğan, Sivas Kongresi'nin Milli Mücadele'nin mihenk taşı olduğunu ve Kurtuluş Savaşı'nın hazırlıklarının burada yapıldığını belirterek, "Milletimizin işgalci güçlere asla boyun eğmeyeceği, birbirine sımsıkı kenetlenerek, mücadeleye hazır olduğu bütün dünyaya yine Sivas'tan ilan edilmiştir. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar, Misakımilli'nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında, Kurtuluş Savaşı'nın tüm safhalarında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılmasında etkili olmuştur" dedi.

Kongrede alınan kararların aynı zamanda milletin en zor zamanlarında bütün dünyaya haykırdığı bir bağımsızlık manifestosu olduğunu ifade eden Erdoğan, "Milletimiz, her dönemde bayrağına, vatanına ve istiklaline yönelen tehditlere birlik ve beraberlik içinde direnmiştir. Genç-yaşlı, kadın-erkek tüm vatandaşlarımız, Kurtuluş Savaşı'ndaki ruh ve heyecanla, milli iradeye, geleceğine her zaman sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Bu birlik ve beraberliğin devam ettiği sürece Türki milletinin hürriyetine ve değerlerine yönelebilecek her türlü tehdidin bertaraf olacağını kaydeden Erdoğan mesajında şunları söyledi:

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünde bir kez daha ifade ediyoruz ki manda ve himayeyi kabul etmeyen milletimiz, bu cennet vatanı bir bütün olarak koruyacak ve asla böldürtmeyecektir. Sivas Kongresi'nde tecessüm eden milli duruşa sahip çıkmaya ve bunu sürdürmeye kararlıyız. Vatanımıza, bayrağımıza, istiklalimize el uzatanlar, karşılarında yine aynı iradeyi bulacak ve hüsrana uğrayacaklardır."

Bugün de şanlı zaferlerle dolu tarihten aldıkları güçle, geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini, Türkiye'nin her alanda gelişmesi ve ilerlemesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüklerini dile getiren Erdoğan, mesajını şöyle noktaladı:

"Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için çalışan, ter döken, gerektiğinde canını veren ecdadın her birini şükranla yad ediyorum. Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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