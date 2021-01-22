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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sincar'a operasyon olur mu?' sorusuna cevap: Bir gece ansızın gelebiliriz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sincar'a operasyon olur mu?' sorusuna cevap: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sincar'a operasyon olur mu?" sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:21:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Sincar'a operasyon olur mu?' sorusuna cevap: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'da bulunan Kerem Aydınlar Cami'nde kıldı.

Erdoğan burada kendisini takip eden gazetecilere açıklamalarda buludu.

"Sincar'a operasyon olur mu?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sincar'a operasyon olur mu?" şeklindeki soruya şu cevabı verdi:

Ortak operasyonları filan her zaman yapmaya hazırız ama bunları açıklamak suretiyle bu operasyonlar yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var 'Bir gece ansızın gelebiliriz' olay budur.

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