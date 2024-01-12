  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-12 16:29:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat ile şehit Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın ailelerine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Canbulat ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Aslan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı
Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı

Gündem

Hamas yöneticisi şehit Arui'nin ailesinden Türkiye mesajı

MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video
MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

MSB'den Sarıkamış şehitlerine özel video

Gazze'de can kaybı 25 bine yaklaştı! Son 24 saatte 249 şehit
Gazze'de can kaybı 25 bine yaklaştı! Son 24 saatte 249 şehit

Gündem

Gazze'de can kaybı 25 bine yaklaştı! Son 24 saatte 249 şehit

On binler Ümraniye'de şehitlerimiz ve Filistin için yürüdü
On binler Ümraniye'de şehitlerimiz ve Filistin için yürüdü

Aktüel

On binler Ümraniye'de şehitlerimiz ve Filistin için yürüdü

Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı
Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Gündem

Gazze'de son 24 saatte 147 şehit! Yaralı sayısı 60 bine yaklaştı

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Gündem

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23