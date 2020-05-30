  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari'de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari'de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay'a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.

Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı