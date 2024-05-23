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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 22:33:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Zorba ve Yıldız'ın ailelerine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Zorba ve Yıldız'ın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba ve 27 yaşındaki güvenlik korucusu Yahya Yıldız şehit düşmüştü.

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