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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 18:55:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK tarafından alçakça şehit edilen askerler için taziye mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Şırnak Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 kahraman jandarmaya Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şehitlerin ailelerine sabrı cemil niyaz eden Erdoğan, "Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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