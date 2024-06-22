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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-06-22 10:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Horoz'un ailesine gönderdiği mesajla başsağlığı dileklerini iletti.

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