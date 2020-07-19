Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyona tebrik mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 sözonunda şampiyon olan Medipol Başakşehir'i teprik etti.
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Spor Toto Süper Lig 2019-20 Cemil Usta sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum. Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum." dedi.