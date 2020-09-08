Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salgın hakkında önemli açıklamalarda bulundu

Türkiye İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Her şey kontrolümüz altında diyen Başkan Erdoğan, “Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Salgının üstünden hep birlikte gelinmesi gerektiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maalesef salgın nedeniyle bu toplantımızı video konferans marifetiyle yapmak durumunda kaldık. Buna rağmen toplantımızı gerçekleştirme iradesini göstermiş olmamız dahi önemli bir mesajdır. Türkiye ve İran diyaloğu birçok bölgesel sorunun çözümünde belirleyici role sahiptir. Salgın şartlarının hafiflemesiyle beraber iş birliğimizin tekrar eski seviyelerine geleceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şu şekilde devam etti.

“Türkiye olarak son günlerde artan vaka sayısına rağmen salgını kontrolümüz altında tutmayı sürdürüyoruz. Bir taraftan son teknolojiyle donattığımız yeni hastanelerde sağlık sistemimizi güçlendirirken diğer taraftan da üretimde, ihracatta, turizmde ekonomimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylığın olduğunu müjdeliyor. İnşallah bu salgın sürecinden Türkiye ve İran hep birlikte bölge ülkeleri olarak çok daha güçlenerek çıkacağımızı düşünüyorum. Bugün gerek ikili gerek uluslararası işbirliğimize dair bütün bu hususlarda arkadaşlarımız konseyimize katkıda bulunacaktır. Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara ivme kazandıracağına inanıyorum.”

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bakanlara da önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Salgın musibetini atlattıktan sonra en kısa sürede sizlerle bir araya gelmeyi arzuladığımı tekrar ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.