Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde

TRT 1 Ve TRT Haber'in ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Doktor açığımızı kapatacağız." diyerek sağlık çalışanlarına müjde verdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sağlıkta, adalette, ulaşımda attığımız adımlarla Türkiye değişim süreci yaşadı. Türkiye'nin 26 havalimanı vardı 57 havalimanına çıktı. Bu tabi Türkiye'nin refah düzeyinin yükseldiğinin alametidir. Biz bunu çok partili dönemde yapmadık, aksine AK Parti iktidarıyla yaptık. Şimdi Cumhur İttifakı'yla biz öyle bir sistem kuralım ki gelişmiş ülkelerin sistemini kullanalım.

"Koronavirüs salgınında hızlı kararlar alabildik"

Uluslararasında hızlı ve etkin kararlar alma kabiliyetini kazanmış oldu. Yeni sistem sayesinde koronavirüs salgınında hızlı kararlar alabildik. İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın içinde bin 8 odalı hastaneyi kurduk. Bu hastanede 5 dakikada uçak inecek, odaya gelecek, ameliyat haneleriyle her şeyiyle mükemmel.

Sancaktepe'ye de hastane yaptık. 45 günde biz bunları yaptık. Bütün tıbbi en ileri teknoloji neyse onların hepsi var. Buraların bir özelliği de şu: Bütün cihazlara varıncaya kadar en ileri teknolojiyle hepsi var. Aynı teknoloji Atatürk Havalimanı'ndaki hastanede de var. Çam ve Sakura Hastanesini Japonya başbakanıyla açtık. ABD'de en büyük hastane Cleveland'dadır. Bize yakışan nedir onu da geçmektir. Onu da geçtik. Şimdi onlar buraların metini duyuyorlar. Buraları gezdikten sonra "biz geri kalmışız" diyorlar.

"Bütün şehirlerimizde bu hastaneler olacak"

Şu an daha biz büyük şehirlerimizde tamamını gerçekleştiriyoruz. Bütün şehirlerimizde bu hastaneler olacak ki bütün ülkeyi kucaklamış olalım. İlk hastaneyi Yozgat'ta yapmıştık. Şu anda bu şehir hastanelerimiz yapımları hızlı bir şekilde devam ediyor. Çam ve Sakura içerisinde ayrı bir yere sahip. Ankara'yı bir düşünün, Ankara'daki şehir hastanemiz olmamış olmasaydı...

Orta Anadolu'da korona döneminde bir çok açığımızı gideremezdik. Bilkent'teki bu hastane birçok sorunumuzu çözmemize vesile oldu. Şimdi orası bitmek üzere. İnşallah bu yıl sonunda onu da açacağız. Bunlara sorarsanız Ankara'nın kasap olduğunu zannederler. Burası Başkent yakışan neyse onu yapacaksınız. İstanbul'da saydıklarım dışında bir şehir hastanesi de orada yapıyoruz.

"Doktor açığımızı kapatmayı hedefliyoruz"

Proje hazır, ihalesini yapıp orayı da yapacağız. Rabbim tabi ki hastane kapısına düşürmesin, eksikliğini de vermesin. Bizim ciddi manada doktor açığımızı azaltmamız lazım. Doktor açığımızı kapatacağız.

Doktora saldırı olayı

Maalesef, geçenlerde doktor arkadaşımız bıçaklanarak yaralandı. Kendisini aradım. 2 yıl kalmış uzman olmasına tedavi ettiği hasta gelip kendisini bıçaklıyor. Bu doktor açığımızı kapatmamız içinde tıp okullarına büyük iş düşüyor.