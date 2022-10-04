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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Osman Akgün'ün ailesine taziye telefonu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Osman Akgün'ün ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün’ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 16:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Saadet Partili Osman Akgün'ün ailesine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Osman Akgün’ün vefatı dolayısıyla oğlu Emre Akgün’ü telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Baş sağlığı diledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, merhum Osman Akgün’e Allah’tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi camiasına başsağlığı temennisinde bulundu.

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