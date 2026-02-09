  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’in “çifte cephe” paniğini Yunan basını ifşa etti Türk gücü korkusu 'Derin Galatasaray değil derin kadro!' Utanmazın bir Tweetiyle en az 15 kişi öldü! Cem Küçük o rezil adamı unutturmadı Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler! İzmir Buca Belediyesi'ne operasyon! 26 şüpheli adliyede Zehir tacirlerine "son 10 gün" darbesi! 24 ilde dev operasyon: Tonlarca uyuşturucu ve milyonlarca hap ele geçirildi Sağlık turizminde TÜRKİYE mucizesi: ABD'li çiftin "Healthcation" turu dünyayı şaşırttı Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler... Trump’tan Super Bowl şovuna zehir zemberek sözler! "Amerikan değerlerini yansıtmıyor" dedi: "Şimdiye kadarki en kötüsüydü!" Ağrı Kesici ilaçlar hiç masum değil: Kalp Krizi ve kanser riskini artırıyor!
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' talimatı!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' talimatı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Ramazan' talimatı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) önemli başlıkların ele alınacağı bir gündemle Beştepe’de topluyor. Kritik zirvede, Türkiye’nin terörle mücadele stratejisini ortaya koyan “Terörsüz Türkiye” raporunun yanı sıra Suriye ve Gazze’de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Erdoğan’ın, parti teşkilatlarına sahada izlenecek yol haritasına ilişkin net mesajlar vermesi ve talimatlarını paylaşması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) önemli başlıkların ele alınacağı bir gündemle Beştepe’de topluyor. Kritik zirvede, Türkiye’nin terörle mücadele stratejisini ortaya koyan “Terörsüz Türkiye” raporunun yanı sıra Suriye ve Gazze’de yaşanan son gelişmeler masaya yatırılacak. Toplantıda ayrıca Erdoğan’ın, parti teşkilatlarına sahada izlenecek yol haritasına ilişkin net mesajlar vermesi ve talimatlarını paylaşması öngörülüyor.

Haftanın en önemli buluşmasında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporun detayları ve Suriye’deki son gelişmeler masaya yatırılacak. ABD-İran hattındaki gerilime dair stratejik senaryoların analiz edileceği toplantıda, dış politikanın yanı sıra iç siyasete dair de önemli hamleler planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde teşkilatlara kapsamlı bir saha talimatı vererek, partinin tüm kademelerini vatandaşla buluşmaya yönlendirmesi bekleniyor.

 

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU VE KRİTİK RAPOR

Toplantının en kritik başlıklarından birini, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar oluşturuyor. "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda hazırlanan raporda gelinen son aşama ve atılacak somut adımlar kurul üyeleriyle paylaşılacak. Sürecin toplumsal ve siyasi yansımalarının yanı sıra, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılması beklenen raporun yol haritası MYK masasında şekillenecek.

 

SURİYE'DEKİ DENGELER VE SDG ENTEGRASYONU

Bölgesel güvenlik başlığında ise Suriye sahasındaki hareketlilik yakından takip ediliyor. Suriye yönetimi ile SDG arasındaki entegrasyon sürecinin 30 Ocak itibarıyla Haseke’de uygulanmaya başlaması, Ankara’nın radarında olan bir diğer konu. Bu gelişmenin sahadaki pratik yansımaları ve Türkiye’nin sınır güvenliği üzerindeki muhtemel etkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmayları tarafından etraflıca değerlendirilecek. Ayrıca Gazze’deki insani durum ve kalıcı çözüm yolları da dış politika gündeminin ayrılmaz bir parçası olarak masada kalmaya devam ediyor.

 

KÜRESEL GERİLİM: ABD VE İRAN HATTI

Washington ve Tahran arasında Umman merkezli yürütülen müzakereler ve artan tansiyon, MYK’nın stratejik analiz başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye’nin olası senaryolara karşı hazırlıkları ve denge politikasının detayları ele alınacak. Ekonomi ve yerel yönetimlerin mevcut durumuna dair verilerin de paylaşılacağı toplantıda, Türkiye’nin önümüzdeki döneme dair genel yol haritası çizilecek.

 

TEŞKİLATLARA RAMAZAN TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parti kurmaylarına yönelik en net mesajının ise "saha vurgusu" olması öngörülüyor. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları’na yönelik özel direktifler vermesi beklenen Erdoğan, tüm kademelerin vatandaşla doğrudan temas kurmasını isteyecek.

Ürdün Kralı 2. Abdullah Erdoğan'la görüşmeye geliyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah Erdoğan'la görüşmeye geliyor

Dünya

Ürdün Kralı 2. Abdullah Erdoğan'la görüşmeye geliyor

Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı
Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı

Gündem

Gök Vatan’a imza atan adam! Özdemir Bayraktar belgeseli: Erdoğan’ın o fotoğrafındaki ayrıntı

Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık
Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık

Gündem

Başkan Erdoğan duyurdu: Önemli kararlar aldık

Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!
Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

Gündem

Özgür Özel Erdoğan’ın tutsağıdır! Erdem Atay’dan olay sözler!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…
Gündem

Şehit kardeşine küfreden milletvekili Lütfü Türkkan’a hakaret etti, aracından oldu: Arabam şehidime feda olsun! İşe otobüsle gider gelirim…

2021 yılında Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gürmen’e küfür ederek Türkiye’nin tepkisini çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a sos..
Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar
Gündem

Trump'ın ve Elon Musk'un en rezil videosu yayınlandı! Bunlara hala başkan ve iş adamı diyorlar

Küresel sermayenin pedofili baronu Jeffrey Epstein'in kirli defterleri açıldıkça, Batı’nın "dokunulamaz" denilen zenginlerinin iğrenç yüzü b..
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı
Gündem

Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan'a kol kanat germişlerdi! İYİ Parti'de Müsavat Dervişoğlu'ndan zoraki "hidayet" çıkışı

Geçmişte şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi isimleri baş tacı eden, milletin değerlerine dil uzatanlara kalkan olan İYİ Parti’de bu ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23