Uyku depolamak gerçekten işe yarıyor mu? Uyku nasıl depolanır? İşte merak edilen sorunun cevabı

Buna rağmen tüm bilim insanları uyku depolamanın mümkün olduğu konusunda hemfikir değil. Bazı uzmanlara göre vücut, fazla uykuyu “stoklamak” yerine yalnızca geçmişteki uyku eksikliğini telafi ediyor. Yani kişi daha çok uyuduğunda aslında borcunu ödüyor olabilir, geleceğe yatırım yapmıyor.