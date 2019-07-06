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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangın sırasında yaşamını yitiren 14 asker için, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini iletti.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barents Denizi'nde Rus karasuları içerisindeyken Rus su altı araştırma gemisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 14 asker için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziyelerini sundu.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türk tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Barents Denizi'nde Rus denizci askerlerin ölümü nedeniyle taziyelerini sundu.

Libya vurgusu

Putin ve Erdoğan uluslararası gündemdeki konulara da değinirken liderler, Libya'daki durumun kötüye gitmesinden duydukları endişeyi dile getirerek en kısa sürede ateşkes sağlanması ve müzakere sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Suriye'deki diplomatik çabalar aktif hale getirilmeli

Putin ve Erdoğan, Astana formatı kapsamındakiler de dahil olmak üzere, Suriye'de çözüme yönelik siyasi ve diplomatik çabaların aktif hale getirilmesinin önem taşıdığının altını çizdi.

Liderler, farklı düzeylerdeki temasların devamı konusunda ortak görüş belirtti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:12
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Barents Denizi
  3. Rus karasuları
  4. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  5. Kremlin

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