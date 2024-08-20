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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Yeniakit Publisher
2024-08-20 19:19:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatı ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti’mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan’a Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti’mize başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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