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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Tapmaz'a telefon

Yeniakit Publisher
2024-03-26 20:14:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan Tapmaz'a telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika'da terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da PKK yandaşlarının saldırısında yaralanan genci telefonla aradı.

Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı 16 yaşındaki Türk genci Efe Tapmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

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