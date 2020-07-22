Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acımasızca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acımasızca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Erdoğan, Twitter'daki mesajında şu ifadeleri kullandı:
Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu.
Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.
İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı: