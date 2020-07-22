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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acımasızca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:01:00 - 2020-07-22 17:08:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pınar Gültekin' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan acımasızca katledilen Pınar Gültekin ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan, Twitter'daki mesajında şu ifadeleri kullandı:

Dün bir cani tarafından hunharca katledildiğini öğrendiğimiz #PınarGültekin’in acısı bizleri kedere boğdu.

Kadına karşı işlenen tüm suçları lanetliyorum.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o paylaşımı:

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