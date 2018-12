Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan peş peşe müjdeler! Elektrik ve doğalgazda %10 indirim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında vatandaşların cebini rahatlatacak müjdeleri peş peşe sıraladı. Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcı sayısının 7 milyon, fon tutarının ise 87 milyar lirayı bulduğunu anlatan Erdoğan, “Sistemi cazip hale getirmek için çalışmalar sürüyor. Devlet katkı payı için 4,1 milyar lira daha ayırdık. Devleti yaşatmak için insanı yaşatmamız gerekiyor. Akaryakıtta vazgeçtiğimiz ÖTV tutarı 8 milyar liranın üzerindedir. Pek çok sektörde ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. Vergi politikalarını bütüncül ve adil anlayışla gözden geçireceğiz. 2019 ve 2020 yıllarında ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devlet üstlenecek” dedi.

Elektrik ve doğalgaza yüzde 10 indirim

Elektrik ve doğalgaz indirimi müjdesini veren Erdoğan, “Yılbaşından itibaren, bunu Bay Kemal’in dinlemesi lazım, elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve KOBİ’ler ile ticarethanelerde kullanılan doğalgazda yüzde 10’luk indirime gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

SGK teşviki devam edecek

“İş dünyamıza da istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz” diyen Cumhurbaşkanı, “Bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. 51 il ve 2 ilçede işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018’de 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 12 ay devam ettireceğiz” şeklinde müjde verdi.

Asgari ücret artışı

Konuşmasında asgari ücret artışına da değinen Erdoğan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti 2019 yılı için 2 bin 20 lira olarak açıklandı. İşveren, işçi tüm sendikalar, burada ittifakla kararı aldılar, bakanımız da açıklamayı yaptı” diye konuştu.

Akar’a destek verdi

CHP’li Özel’in Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı hedef alan sözlerine çok sert bir dille cevap veren Erdoğan, “Bu ülkede 40 yılı aşkın görev yapmış bir kabine arkadaşımıza bu şekilde saldırma hakkına sahip değiller. Milli Savunma Bakanı’na saldırabilme edepsizliğini yapmışlardır. Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar, ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza” dedi.

2019 bütçesi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk bütçesi Meclis’te kabul edildiğini hatırlatarak bütçeyle ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye’yi şahlandırmaya devam edeceğiz. Dengelenme, disiplin ve değişim esasıyla hazırladığımız 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Kesin Hesap Kanununun hayırlı olmasını diliyorum. 2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz” bilgisini aktardı.

“Saldırıyı çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık…”

“AK Parti öncesi toplanan vergilerin, bizim dönemimizde nereye harcandığı konusunda örnek vereceğim: 2002 yılında faiz harcamaları, bütçe giderlerinin yüzde 43’üne karşılık geliyordu. Bir başka ifadeyle her 100 liralık verginin 86 lirasını faiz ödemesine ayırıyorduk” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Şimdi bu oran, 2017 yılı itibariyle yüzde 10’lar seviyesine geriledi. Demek ki 100 liralık verginin 10 lirasını faiz giderlerine, kalanını milletimize hizmet olarak harcıyoruz. Şayet faiz harcamaları 2002 seviyesinde devam etseydi önümüzdeki yıl 300 milyar liralık kaynağı eğitim, sağlık, ulaştırma, tarım hizmetleri vermek için değil faiz ödemesi için kullanmak zorunda kalacaktık. Ağustos’taki saldırıyı böyle çelik gibi bir iradeyle karşılamamış olsaydık başka sonuçlarla karşılaşmış olabilirdik.”

“Yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz”

İhracat rakamlarına da değinen Erdoğan şöyle konuştu: “Buradan Bay Kemal’e bir müjde verelim. İhracat yüzümüzü güldürüyor. Yıl sonunda 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bay Kemal, cari açık azalıyor. Tabi bu onun için müjde olur mu bilmiyoruz. Enflasyonu önümüzdeki yıl hedeflerimizin gerisine indirmekte kararlıyız. Önümüzdeki yıl satınalma paritesine göre dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olmaktan 12’nciliğe yükseleceğiz. Satınalma partesi döviz kurundan etkilenmediği için oldukça anlamdır. G-20 toplantılarına giderken dünyanın en büyük 17’nci ekonomisi olarak giderken, diğer yandan satınalma paritesine baktığımızda 12’nci olduğumuzun ne kadar önemli olduğunu varın düşünün.”

CHP’nin dünyadan haberi yok

Konuşmasında CHP’ye yüklenen Cumhurbaşkanı, “Ana muhalefetin sözcüsü konuşuyor ‘Esnaf kepenkleri kapattı, çiftçi tarlasını satıyor’ diyor. Sen, size ait hayali bütçeden konuşuyorsun. Biz bugüne kadar sürekli hep çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Tavsiye ederim, bir sor bakalım TOBB’a sor, TİM’e sor ne kadar bu yıl içerisinde esnaf veya şirket faaliyete girdi, ne kadar kapandı. Sor bakalım, sana nasıl bir rakam verecekler. Sana söyleyeyim 6’da 1. 6 açıldıysa 1 kapandı. Biz böyle çalışıyoruz. Ama bunların dünyadan haberi yok” ifadelerini kullandı.

CHP neden rahatsız?

“Ana muhalefet ve bölücü terör örgütünün uzantısı bütçe görüşmelerinde kötü bir sınav vermiştir. Asıl karın ağrılarının farkındayız” ifadelerini kullanan Erdoğan şöyle devam etti: “Terör baronlarından icazet almadan tek bir kelime edemeyeceklerini iyi biliyoruz. Bizim asıl merak ettiğimiz CHP’nin rahatsızlığıdır. Bu bütçeden niçin CHP vekilleri rahatsızlık duyuyor. CHP sözcüleri neden bölücü terör örgütünün uzantıları ile aynı dili kullanıyor? Bütçe ile ilgili dişe dokunur tek bir söz bulamıyorsunuz. Onun yerine bol hakaret, hamaset, yalan, iftira var.“

"Aynı CHP’nin 17-25 Aralık’ta FETÖ’cü alçakların servis ettiği montaj kasetlerini nasıl Meclis kürsüsünde yayınladığını da iyi biliyoruz” diyen Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “15 Temmuz’da tankların arasından danışıklı dövüşle geçip Bakırköy Belediyesi’nden kahvesini yudumlayarak izlediğini de gayet iyi biliyoruz. Bunların ruhunda birlik beraberlik yok. Bunların ruhunda sürekli olarak ülkenin barışına bombayı atmak var. CHP’nin başındaki zatın bölücü terör örgütü mensuplarına nasıl cici çocuk, çiçek çocuk muamelesi yaptığını ekran ekran gezerek YPG’yi nasıl meşrulaştırmaya çalıştığını da gayet iyi biliyoruz.”

İstanbul adayı 29 Aralık’ta açıklanacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nın ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın istifasına ilişkin soruya cevap veren Erdoğan, “Milletvekilliği süreci, bir belediye başkanı seçilinceye kadar aynen devam eder. Meclis Başkanlığı’nda da durum aynıdır. Binali Yıldırım’ın seçilmesi halinde istifa etmesi gerekecek. Ondan önce istifaya gerek yok. Parlamento ise şu anda nasıl başkan yardımcısı vasıtasıyla veya yardımcıları vasıtasıyla yürütülüyorsa aynı şekilde yürütülür” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Adaylık açıklaması 2018’de mi olacak?” sorusuna ise, “Yakındır, 29 Aralık’ta olabilir. Size bu müjdeyi vermiş olayım” cevabını verdi.

“Putin ile yüz yüze görüşeceğiz”

ABD’nin, Suriye’den çekilmesine ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, “Amerika üzerine düşeni yaptı, açıkladı ama Fransa’da, Macron’un yapmış olduğu açıklama daha farklı. Onun için biz şu anda ABD Başkanı Trump’ın yaptığı açıklamaya bakıyoruz ve onunla bu süreçteki iş birliğimizi sağlıklı şekilde devam ettiriyoruz. Bu arada, bugün yarın bir grup arkadaşımın Moskova ziyareti olacak. Moskova ziyaretindeki gelişmelere göre daha sonra benim de Putin ile bir görüşmem olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile büyük ihtimalle yüz yüze görüşeceğiz” cevabını verdi.

“Terörle mücadelede taviz yok”

Suriye’de düzenlenecek olan operasyonla ilgili sorulara da cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben ne diyorum? ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ diyorum. Bu ne demek? sürpriz değil mi? bu bağıra çağıra olmaz ki. ‘Yarın geliyoruz, hazırlanın.’ denir mi?. Terörle mücadelede her an, her zaman ama sürpriz olarak bunlar yapılır. Maşallah şu anda istihbarat teşkilatlarımız koordinatları vermiş ve askerimiz de jetlerle oraları bombalamışlar. İşte son dönemde olanları görüyorsunuz. Bunlar bizim iftihar vesilemiz. İHA’larımız, SİHA’larımız nasıl çalışıyor? bunların hepsi ortada. Terörle bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bundan taviz yok” dedi.