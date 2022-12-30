Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.
Erdoğan, sosyal medyadan Portekizce yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, aileye, taraftarlara ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.