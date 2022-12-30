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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Brezilyalı futbolcu Pele'nin vefatı nedeniyle sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 15:26:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pele paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin ölümüne ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, sosyal medyadan Portekizce yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden biri olan Pele'nin ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Efsanesi olduğu Brezilya halkının bu büyük acısını yürekten paylaşıyor, aileye, taraftarlara ve tüm sporculara başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

İşçi

Sen bırak Pele yi eyt de sorun devam ediyor bunları çöz.

Dolu mağdur var

Vicdan sahibi millet vekilleri ne bürokratlara devlet yetkilisi herkeslere sesleniyoruz toplum sizden yardım bekliyor 99 gerisinde çırak sigortalısı olup daha 13 yaşında en ağır işlerde haftanın 5 günü çalış 1 günü okula gitmiş. Çırak sigortası ödenmiş ama şuanda bu primler emeklilik ten gününden sayılmadığı için milyonlarca mağdur var. Sistemi kuran devlet. Öyleyse çırak sigortalısı primleri emeklilik günlerinden sayılmalı dır. Lütfen gereğini yapınız. Umarım sesimiz duyulur. Saygılar sevgiler.
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