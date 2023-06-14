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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' cevabı: O tartışma artık kapandı!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' cevabı: O tartışma artık kapandı!

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:57:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Parlamenter Sistem' cevabı: O tartışma artık kapandı!

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamenter sistem tartışması artık kapandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, 6'lı masanın Parlamenter Sistem hayalinin çöp olduğunu açıkladı.

"6 Haziran'daki toplantımızın ardından yeni kabine üyelerimizin de yemin etmesiyle ülkemize hizmet davamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seçimlerin üzerinden daha 10 gün bile geçmeden yürütme organındaki tüm görevlendirmeleri süratle tamamladık." diyen Erdoğan, "Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadroları belirledik, belirliyoruz. Esnafın, çiftçinin, işçinin, iş dünyasının önünü göremediği siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler hamdolsun tamamen geride kalmıştır. Türkiye'yi kimin yönetici sorusunun cevabı seçim gecesi netleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa artık tarih olmuştur. Bunda hiç şüphesiz en büyük pay vatandaşlarımıza aittir. Parlamenter sistem tartışmaları bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız. Zorlukların, engellerin üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşımızın hayatına dokunan hizmetleri daha çok artıracağız. Vatanımızın bekasına yönelik saldırıları daha kararlı püskürteceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız.
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