Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu.
Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.
Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.