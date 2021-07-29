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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ciğerlerini yakan orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 20:09:00 - 2021-07-29 20:14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınları ile ilgili açıklamada bulundu.

Erdoğan, orman yangınlarının kontrol altına alınması ve tamamen söndürülmesi için devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Yangın bölgesinde bulunan bakanlardan bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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