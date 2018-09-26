Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar… ‘İran ile devam edeceğiz…’

Cummhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı önemli açıklamaların ardından Reuters haber ajansına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson'un ev hapsinde tutulmasına konusuna değinen Erdoğan, terör bağı nedeniyle yargılandığına değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İsmini andığımız zat, terör örgütleriyle münasebetleri olduğu için tutuklanmıştır. Şu an bu tutukluluk içerisindedir. Sağlık nedeniyle yargı kendisinin eve çıkmasına izin vermiştir. 12 Ekim’de mahkemesi var. Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle ABD’de olmuş durumda. Örneğin, ABD’de şu anda Türkiye’de 251 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD’dedir. ABD’de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde, yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedir.

Türkiye ile ABD arasında suçluların iade anlaşması vardır. Buna rağmen burada Fethullah Gülen denen şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Brunson şu an yargılanmaktadır. Yargılanan bir kişiye bıraktım, git demeye ne ben, ne başkaları yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim’de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz.

BRUNSON OLAYININ BİZİM EKONOMİMİZ İLE ALAKASI YOK

Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Bir ekonomik sıkıntı yaşandığında benim, 'Bu bizim şu anda teğet geçecektir' demiştim. O sıkıntıyı aştık, Türkiye ekonomik rahatlama sürecine girdi. Şu an ekonomik sıkıntı abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla bunu aşacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Bunun Brunson’la yakından uzaktan alakası yoktur.

FAİZ ARTIŞI

Bu Merkez Bankası’nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda değil. Türkiye’de herkes beni bilir, yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları girişimcinin, yatırımcının alımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Finans sektörünün imkan hazırlaması gerekir ki üretim olsun, istihdam olsun, ihracat olur. Şu anki durum bir çözüm olacağı istikametinde. Merkez Bankası bu yönde karar verdi. Umarım bu karar gerçekleşir. Enflasyon da yüksek faiz de yüksek enflasyonu getirir. Umarım bunun tersi olur."

İDLİB'DE SON DURUM

Burada, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 10 maddelik anlaşmanın içerisinde gerek Rusya Federasyonu’nun rejimin 15-20 kilometrelik koridora sokmaması, merkezde de radikal grupların Türkiye tarafından bunu kontrol altına alması, onların çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bölge haline gelmesi bizim tasarrufumuzda. Bunun için gerekli adımları atacağız. Bütün çalışmalar yürütülmektedir. İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci huzurlu bir şekilde, dönüşün başlaması olması 50-60 bin kişi geriye dönmüş vaziyette, onların da desteğiyle bu süreç başarılacaktır.

SİLAHSIZ BÖLGE

Ağır silahlar olarak, sınıflandırmasını Türkiye ve Rusya çalışmalarını yaptı. Sınıflandırarak gerekli çalışmalar yapılacak. Silahlı gruplar bölgeden çıkmaya başladı.

SURİYE’DEKİ DURUM

Yüz binlerce insanı katleden bir insanı göremeyiz. Bizi buraya sevk eden Suriye halkının durumudur. Bunlar bizim misafirimiz. Bunlar Esad'ın zulmünden kaçtılar. Esad halen bombalarını yağdırıyor. Bu zirveler olmasaydı bunlar hala devam edecekti. Atılan adımlarla bir ufuk belirdi. Bu ufukta huzur, refah var. Bu adımları Rusya ve İran’la atıyoruz.

ALMANYA ZİYARETİ

Şu anda zaten Almanya seyahatimiz ilk defa resmi devlet ziyaretidir. Ama gittiğim gün şansölye Merkel ile görüşmem olacak. Ertesi gün ucu açık bir kahvaltımız kendisiyle olacak. Türkiye Almanya ilişkilerini o eski sıcak günlere taşımak istiyoruz. Zaten Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok çok yüksekti, bunu yeniden o seviyeye çıkartmayı hedefliyoruz. Turizm konusunda Almanya öndeydi, şu anda Rusya geçmiş vaziyette. Bu konuları, bölgedeki siyasi sıkıntıları, ikili ilişkilerimizi hepsini tekrar masaya yatıracağız. Atılması gereken adımları da birlikte atacağımıza inanıyorum.

İRAN’DAN DOĞALGAZ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Şimdi gerçekçi olmak lazım. Sayın Obama döneminde buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği göreceğiz, biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı ne ile ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini biz Rusya’dan alıyoruz, geri kalanını İran’dan Azerbaycan, Irak, bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bu doğal gazı almadığım takdirde halkımı kar kışta o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Kimse kusura bakmasın atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız. Ve bunu atarken de halkımızın bir defa huzurunu, halkımızın menfaatlerini gözetmekle mükellefiz.