Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar! "Haber göndermişler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor..

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Konya'dan dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdik"

Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi, misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Modern spor altyapısı ve tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Bizler de bu konuda Konya'ya desteklerimizi sürdüreceğimize inanıyoruz.

Konya'da düzenlenen etkinliklerle dünyaya barış kardeşlik mesajı verdik.

"Erbakan Hocamızdan sonra partisinin varisleri aynı istikamette yürümedi"

Konya'nın siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, sancılı yıllarında Konya yerli ve milli duruşuyla, cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz etmiştir. 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan hocamıza sahip çıkan Konya, AK Parti'nin de en büyük kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Partimizde yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.

"AK Parti Türkiye'nin 1 numaralı partisidir"

Şu anda da 1 numaralı Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Bize gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Biz birbirimizi Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı icraatlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz. Birileri gibi lafta bırakmıyoruz.

Konya'da 20 yılda 80 milyar liralık yatırım yaptık.

"Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez"

Konya gönül belediyeciliğin ete kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz örnek oldu. Konya belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur. Bizim ölenlerimiz Allah, vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir. Yine bugün 3 şehidimiz var. Ama onların kanları yerde evelallah kalmayacak! Tüm İslam dünyasını buna dahil ediyorum, askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Sevgililer sevgilisi peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemet, sonunda Mehmet. Daha sevimli olsun diye adını ne yapmışız; Mehmetçik. Buralara kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şahadeti nasip etsin.

AK Partili belediyeler başkalarıyla değil; her alanda kendileriyle yarışmaktadır. Konya yapılan her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren katma değere dönüştüren bir şehirdir. Bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettik. Hamdolsun 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu. O meydan neydi, şimdi ne oldu? Ben bu konuda özellikle Çevre Şehircilik Bakanıma, biraz da Konyalı olmaktan ötürü buraya da torpil geçiyor, onu da söyleyeyim. Çok kısa zamanda Mevlana Meydanı bambaşka güzelliğe kavuştu. Büyükşehir belediyemizle elele vermek suretiyle bu adımların atılması Konya'nın kendisine yakışan o güzelliği de hamdolsun o meydan kavuştu. Daha güzel olacak.

Konya'nın 15 milletvekili var. 10 tanesi bizde. Yeter mi? Peki ne yeter? Buna hazır mıyız? Buna yürüyecek miyiz? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları yürüyecek mi? Biiznillah 15'te 15 demeye kararlı mıyız? Konyalı bu sözü verdiyse tutar. Bugün meydanı hınçahınç dolduran Konyalı kardeşlerimizle kucaklaşmanın yanında yeni eser ve hizmetlerin de resmi açılışını gerçekleştirdik. Toplam yatırım bedeli 18 milyar 466 milyon lira olan eserler. Bundan sonra 80 vilayetimizle birlikte Konya için de çalışmaya devam edeceğiz.

"Evlatlarımıza daha huzurlu, müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz. Yatırımları evelallah altyapı, üstyapısıyla birlikte yaparız. Bunlar sadece günü kurtarmanın, savuşturmanın peşinde, biz asla! Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. Evlatlarımıza daha huzurlu, müreffeh, daha güçlü bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

"Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile yetişemez"

Biz yatırımları, altyapı üstyapısıyla birlikte yaparız. Biz günü kurtarmanın peşinde değiliz. Biz Türkiye Yüzyılı’nı gerçekleştirme derdindeyiz. Tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme, bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor. Bay Kemal yıllarca bizim şehir hastanelerimizi eleştirdi. SGK’yı batıran sensin. Sağlıkla ilgili yatırımlarımızı sürekli diline doladı. Bay Kemal’in kötülediği bu tesisler koronavirüs salgınında kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf hizmet aldığı yerler oldu.

CHP liderine sert sözler: Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık

Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve arkadaşları bizi yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı.Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık.

"Faizler tek haneye indi, enflasyon da inecek"

Türkiye Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi dünyayla aynı sıkıntıları yaşardık. Gördünüz faizler tek haneye indi. Enflasyon da inecek.

'Kanal İstanbul' mesajı

18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeselerdi 4 yıl erken kavuşacaktık.

Yusufeli Barajı'nı açtık. 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan kazancımız olacak. 7 yılda kendini karşılayacak.

"Haber göndermişler 'Gezelim mi?' diye"

Bay Kemal, TOGG fabrikası nerede? dedi. Davet ettik gelmedi. Ortağı da gelmedi. Şimdi haber göndermişler gezelim mi? diye. Ben de gelsinler dedim. Görsünler de olur ya hakkını teslim ederler. İnşallah Şubat Mart TOGG yollara koyuluyor.

"Bizim KIZILELMA'mız var"

20 yıl önce bizim SİHA'mız İHA'mız AKINCI'mız mı vardı? Bizim KIZILELMA'mız var.

"Kılıçdaroğlu PKK'nın uzantısıyla sen yürüyorsun"

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucuyu yan yana getirdiler. Yahu Bay Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın uzantılarıyla birlikte yürümedik bu yollarda. Sen yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucu ile ayakta durduğunu bilmiyor musun. Biz PKK'nın bütün o köklerini imhasını yaparak mücadelesini sürdürüyor."