Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Muğla Gençlik Buluşması'nda, Fethiye ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan, geçen hafta Volkswagen Arena'yı hıncahınç dolduran on bine yakın üniversiteli gençle, ÜNİAK programında bir araya geldiklerini anımsatarak, bugün de Fethiyeli ve Muğlalı gençlerle hasbihal etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Gençleri Allah için sevdiklerini, gençlere güvendiklerini, gençlerin ışıldayan gözlerinde Türkiye'nin aydınlık yarınlarını gördüklerini ifade eden Erdoğan, "Bizim size verdiğimiz ad ne 'Z' ne 'Y'... Teknofest gençliği. Özellikle küresel siyasette sizlerden çok farklı konumlar bekliyoruz. Kendinize inanın, güvenin. Çünkü bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak." diye konuştu.

Hedefimiz fakir Afrika ülkelerine göndermek

Erdoğan, küresel siyasette Türkiye'nin yeri ve konumunun çok farklı olduğunu dile getirdi.

Rusya-Ukrayna olayında Türkiye'nin konumunun görüldüğünü, Karadeniz tahıl koridorunda sorunu çözen ülkenin Türkiye olduğunu anımsatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama işimiz bitmedi. Herkes Rusya'ya saldırırken biz Rusya'ya saldırmadık. Tam aksine Sayın Putin'le olan ilişkilerimizi daha önce nasılsa yine aynı şekilde koruduk. Hatta, şöyle de güzel bir teklif yaptı, 'Tahılı ücretsiz göndereyim' dedi. Biz de 'Senin ücretsiz göndereceğin tahılı biz de fabrikalarımızda una çevirir, senin de arzu ettiğin gibi fakir Afrika ülkelerine göndeririz' dedik. Şimdi hedefimiz buğdayı una çevirip fakir Afrika ülkelerine göndermek. Çünkü yüzde 44 Avrupa'ya gitmiş bugüne kadar. Afrika'ya yüzde 14 gibi bir oranda gönderilmiş. Şimdi biz bunu dengeleyip o fakir fukara, garip gureba Afrika ülkelerine göndererek onların beklentilerine en güzel cevabı vermiş olacağız. Bütün bunlar bir taraftan yürürken diğer taraftan da Türkiye'de biz yatırımlarımızı aynı şekilde devam ettiriyoruz. Durmak yok, yola devam."

RAMİ KÜTÜPHANESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü tarihi bir adım attıklarını, Kültür ve Turizm Bakanı riyasetinde 36 bin metrekareyi geçen kullanım alanı, 51 bin metrekareyi bulan peyzaj alanıyla toplam 110 bin metrekareye ulaşan Rami Kışlası'nı İstanbul'un bir numaralı kütüphanesi haline getirerek açılış gururunu yaşadıklarını anlattı.

Burada öğrencilerin çorbasını, çayını, kahvesini içeceğini, kekini yiyeceğini ifade eden Erdoğan, ücretsiz, 24 saat hizmet verecek kütüphanede gençlerin derslerini çalışacaklarını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Oralar mezbelelikti, rezaletti. Çünkü orada ben çalıştım. Gıda toptancıları sitesiydi. Aynı zamanda top sahası vardı. Orada futbol da oynadım. Bütün bunlarla beraber orayı çok iyi biliriz. Geçmişteki bütün o video kayıtlarını filan görmek, göstermek suretiyle nereden nereye. Mesele bu. Eğer ülkemizi ayağa kaldıracaksak, ülkemize güzellikler kazandıracaksak ne yaptın, bunu ortaya ispatlaman lazım. İşte biz bunu ispatlayarak geleceğe yürüyoruz. Lafla bu işler olmuyor. Onun için Rami Kışlası, o bölgede yaşayanların ki Süleyman kardeşim de o bölgede yaşamış bir insan olarak oradaki okullarda okumuş bir insan olarak...

Orada, Anadolu lisesinden 40-50 genç yanımıza geldiler. Onlarla biraz hasbihal ettik. 'Başkanım 5 dakikada biz okulumuzdan buraya geliyoruz' diyorlar. Böyle bir çekim alanının oluşmuş olması, Rami Kışlası'nın böyle bir duruma gelmiş olması bir İstanbullu olarak, doğup, büyüdüğüm o bölgede böyle bir kütüphaneye kavuşmuş olmak bizim için bir iftihar vesilesi."

Erdoğan, Ankara'daki Millet Kütüphanesi'nin ayrı, İstanbul'daki Rami Kütüphanesi'nin de ayrı bir iftihar vesilesi olduğunu belirtti.

Rami Kütüphanesi'nde ilk etapta 200 bin civarında kitapla başlayacaklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığına ek bütçe ilave etmek suretiyle dünyanın değişik yerlerinden kitaplar getireceklerini anlatan Erdoğan, Türkçe yayınların yanı sıra uluslararası yayınlarını da kazandırarak kütüphaneyi gerek ülkeden gerek yurt dışından akademisyen ve öğrencilerin ilgi duyacağı bir merkez haline getireceklerini vurguladı.

AYAĞIMIZA BAĞ OLUYORDU! BAŞLARINI EZDİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sadece kültür alanında değil, burslardan kredi ve yurtlara, hibe programlarından sportif faaliyetlere kadar her alanda gençlerin yanında olduklarını aktardı.

Göz aydınlıkları olan gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. Dolayısıyla bu 100. yaşını da farklı bir şekilde kutlamak üzere adımlarımızı atıyoruz. İşte bu eserler, 100. yılımızı kutlamanın birer adıdır, markadır. Bir takvim değişikliğinin ötesinde anlamlara sahip 2023'ü, her bakımdan en iyi şekilde değerlendirmenin gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz, işte bu irade ve gayretin vücut bulmuş halini temsil ediyor. Son 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla adeta ilmek ilmek dokuyarak, ülkemizi böyle bir dönüm noktasının eşiğine getirdik. Altyapı eksiklerimiz vardı, büyük oranda bunları giderdik. Türkiye artık o geçmişteki altyapı sıkıntılarını yaşamıyor. Demokraside sorunlarımız vardı, çözdük. Milli irade önünde engeller vardı, kaldırdık. Güvenlikte sıkıntılarımız vardı, hallettik. Diyarbakır'ın, Van'ın, Hakkari'nin halini düşünün. Ne hale getirmişlerdi çukurlarla o illerimizi. Bunları büyük oranda çözdük, hallettik. Artık gece Diyarbakır'da benim vatandaşım sokağa çıkabiliyor, restoranlarda, kafeteryalarda buluşabiliyor. Bu hale geldik. Terör örgütleri ayağımıza bağ oluyordu, başlarını ezdik."

KİMİ ZAMAN İHANETE UĞRADIK, KİMİ ZAMAN SALDIRILARA MARUZ KALDIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan spora, sosyal yardımlardan dış politikaya kadar her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini ifade etti.

Ekonomik göstergelerin tamamında, ülkeyi 20 yıl öncesinin tablosuyla kıyas dahi edilemeyecek seviyelere getirdiklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgili gençler, elbette bu meşakkatli süreçte zorlandığımız vakitler oldu. Kimi zaman ter döktük, kimi zaman ihanete uğradık, kimi zaman saldırılara maruz kaldık. Kendimiz bedel ödesek de hamdolsun ne gençlerimizin ne de milletimizin hiçbir ferdinin ayağına taş değmesine asla müsaade etmedik. İstiklal Şairimiz Mehmet Akif'in şu tavsiyesini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, 'Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol'. Evet biz de sa'ye sarıldık, yani çalıştık, hikmete ram olduk, kaderin üzerindeki kadere ittiba ettik. Sizlerin şu kardeşliğine, sevdasına, salonlara sığmayan heyecanına baktıkça verdiğimiz mücadelenin boşa gitmediğini gördük. Şimdi de yeni bir hamleyle hep birlikte ülkemizi küresel ligin en üst sıralarına çıkarmanın hazırlıklarını yapıyoruz. Bunun için önümüzdeki en önemli sınav 2023 seçimleridir. Sizler bu seçimlerin en önemli aktörlerisiniz. Türkiye yabancı medya organlarının ifadesiyle tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacak. Millet olarak bu seçimlerde sadece adaylar arasında bir tercihte bulunmayacağız, vereceğimiz oyla aynı zamanda eski Türkiye ile yeni Türkiye arasında çok önemli bir tercih yapacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ya güzel, mutlu ve müreffeh yarınlara yelken açacağız ya da krizin, kavganın, belirsizliğin, siyasi istikrarsızlığın eksik olmadığı eski Türkiye iklimine tekrar döneceğiz."

"Masacıların nasıl bir Türkiye vaat ettiğini, nasıl bir cumhurbaşkanı hayal ettiğini sizler de görüyorsunuz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne diyorlar? Hepsi başbakan yardımcısı olacakmış, birer tane de bakanlık alacaklarmış. Ya böyle memleket mi idare edilir? Bu cehalet. Bu ülke nasıl yönetilir haberleri yok." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"İşte biz 20 yıl bu ülkeyi yönettik. Ve nereden aldık, nereye getirdik, her şey ortada. Şu anda daha ortada bir şey yok. Kavga gürültü aldı başını gidiyor. Bunların anayasadan da haberleri yok. Bir defa anayasayı nasıl değiştireceksin? Ondan da haberleri yok. Ne diyor? 'Hemen seçime gideriz' diyor. Allah Allah. Seçime gitmenin de şartları var. Daha seçim mi kazandın, cumhurbaşkanını mı seçtin? Neye göre şu anda kalkıyorsun da seçime gidiyorsun. Onca toplantı yaptılar, ortaya vizyon, proje namına hiçbir şey koyamadılar. Ajans mahsulü üçüncü sınıf sokak tiyatroları dışında gençlerimizin dikkatini çekecek hiçbir adım atamadılar. Ama bu arada, yurt dışından çok çok önemli adamları, işte George'lar, filan, falan onlar geliyor. Yok bilmem işte Merkel'in danışmanıymış, yok şunun danışmanıymış. Bu millete yerli ve milli yöneticiler lazım."