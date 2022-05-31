Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda konuşuyor. Tütünle mücadelenin önemine dikkati çeken Erdoğan, "Mücadelemizi tüm tütün ürünlerine hatta bağımlılığa yol açan her türlü maddeyi kapsayacak şekilde genişleterek sürdürüyoruz" dedi.

"Annem o günden sonra sigarayı bıraktı"

Bu sırada, programa katılan genç oyunculardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan anısını şu sözlerle anlattı:

"Annem sizinle tanışmıştı. Sigara içiyor musun diye sormuştunuz, maalesef içiyorum demişti. Siz de hemen bırakman gerekiyor demiştiniz. Annem şu an kanser hastası. 8 yıldır tedavi görüyor. Doktor haberi verince önce sigarayı sordu. Annem o günden sonra sigarayı bıraktı."

Cumhurbaşkanı, bu hatırayı dinledikten sonra şu ifadeleri kullandı:

"Biz insanımızı çok seviyoruz. Onun için de sigara içiyorsa diyoruz ki: Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak. Eğer elinde sigara varsa paketi almayı yelteniyorum. Vatandaşımı sevdiğim için yapmam gereken ona zarar veren şeyi ondan alıp kurtarmak. Burada ufak sigara müzesini neredeyse kurduk. Tabloya baktığım zaman, baya güzel işler yapmışız."

Fenerbahçeli oyuncunun talebi

Stadyumda sigara içmenin yasak olduğunu hatırlatan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, bu yasağın uygulanmasını istediğini söyledi. Maç izlemeye gelen taraftarların sigara ve alkol tükettiğini hatırlatan Erdoğan, şu açıklamayı yaptı:

"Bunların hepsi sporcuları seyretmeye gelen vatandaşlarımın hepsine zararlı oluyor. Orada kötü tezahürata da neden oluyor."

'Elon Musk'tan isteyeceğim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elon Musk ile ilk görüşmemde sigara karşıtı reklamlara biraz para harcamasını isteyeceğim" dedi.