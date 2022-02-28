Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde! 1250 liraya çıkarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Lisans öğrencilerine verdiğimiz bursu 1250 liraya çıkarıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir." ifadelerini kullandı.
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