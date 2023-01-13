  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masa Cumhurbaşkanı adayına protokol imzalatacak! Boş kağıda imza da attırın

Davutoğlu masayı yıkmış kimsenin haberi yok: Seçim mi kazanacaksınız?

Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek için şartını açıkladı

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli için kurulan Araştırma Komisyonu'nun listesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Babacan'a Davos daveti

CHP-HDP ve İYİ Parti'nin TBMM ittifakı! Türkkan ve Başarır için düzenlenen Karma Komisyon toplantısına üçü de katılmadı

Emin Şen'den Özgür Özel'e tokat gibi FETÖ cevabı!

Payzın'ın payladığı Davutoğlu'ndan cılız cevap

HDP teröristbaşı Öcalan için büyük miting düzenliyor! İstanbul Kartal'da buluşacaklar

20 çocuğun ölümüne neden olmuştu! Öksürük şurubunu üreten firmanın lisansı askıya alındı
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, İsveç'te Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı hedef alan PKK eylemleri nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 11:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu

NATO üyeliği başvurusu Türkiye tarafından terör desteği nedeniyle veto edilen İsveç'te, PKK'lıların çirkin gösterileri devam ediyor..

Tam da teröre ev sahipliği gerekçesi ile Türkiye'nin taahhütler istediği İsveç, son olarak PKK sempatizanlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin bir olaya sahne oldu.

PKK sempatizanları, başkent Stockholm'de PKK paçavralarını sallayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etti.

Yaşanan olay Türkiye'den büyük tepki çekti.

Kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı yöneticilerinin tepkilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, olayla ilgili suç duyurunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23