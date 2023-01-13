Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o rezalete suç duyurusu

NATO üyeliği başvurusu Türkiye tarafından terör desteği nedeniyle veto edilen İsveç'te, PKK'lıların çirkin gösterileri devam ediyor..

Tam da teröre ev sahipliği gerekçesi ile Türkiye'nin taahhütler istediği İsveç, son olarak PKK sempatizanlarının Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin bir olaya sahne oldu.

PKK sempatizanları, başkent Stockholm'de PKK paçavralarını sallayarak Türkiye'ye ve Türk milletine hakaret etti.

Yaşanan olay Türkiye'den büyük tepki çekti.

Kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanlığı yöneticilerinin tepkilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı avukatı Hüseyin Aydın, olayla ilgili suç duyurunda bulunulduğunu duyurdu.

Aydın, "İsveç'in Stokholm kentinde, terör örgütü PKK tarafından organize edildiği anlaşılan gösterilerde, Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle failler hakkında soruşturma açılması talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerini kullandı.