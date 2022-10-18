Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan rahmetli yazar Nuri Pakdil için paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:
Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs’e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin.
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