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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan Nuri Pakdil için paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-10-18 20:24:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuri Pakdil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan rahmetli yazar Nuri Pakdil için paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Eserleri, yaşantısı, davasına bağlılığı ve Kudüs’e olan büyük aşkıyla bir neslin üzerinde derin izler bırakan Nuri Pakdil Beyefendi’yi vefatının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. Rabbim makamını âli eylesin.

 

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