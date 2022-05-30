Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO çıkışı! İsveç ve Finlandiya için kritik yorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini riskli bulduğunu söyledi.
Başkan Erdoğan İngiliz merkezli The Economist dergisine bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik kabulünü riskli bulduğunu yazdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Türkiye, bu ülkelerin NATO üyelerince yapılacak terörle mücadele operasyonlarına destek vermelerini arzu etmektedir. Terör tüm üye ülkelere tehdit oluşturmaktadır ve aday ülkelerin örgüte katılmadan önce bu gerçeği kabul etmeleri gerekmektedir. Gerekli adımları atmamaları halinde Türkiye bu konudaki duruşunu değiştirmeyecektir.