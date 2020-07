Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müthiş mesaj: Daha bitmedi!

FETÖ ile mücadelenin sürdüğüne dikkati çeken Erdoğan şöyle konuştu:

Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

"Sabretmek de ulvi bir derecedir"

Bir anne babanın bu dünyadaki belki de en zor, en ağır imtihanlarından birisi evladını kaybetmektir. Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi, evladını yitirmiş babayı teselli edebilecek mahiyette hiçbir söz yoktur. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, annesini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Bizim inancımıza göre nubuvvetten sonra bir kulun ulaşabileceği en büyük makam şehadettir. Şehadet ne kadar ulviyse arkada kalanlar için sabretmek o kadar ulvi bir derecedir.

"Yetim ve öksüzlerimiz emanetimizdir"

Türkiye'de her bir şehit yakınımızın bu hassasiyetle hareket ettiğini yakınen biliyorum. Her fırsatta onları ziyaret ediyor, kimi zamanlarla onlarla telefonla görüşüyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine şahit oluyorum. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Özellikle yetimler ve öksüzlerimiz de yine milletimize emanettir.

"Milletimiz işgal tehdidini bertaraf etti"

Milletlerin tarihlerinde merhum Cengiz Aytmatov'un veciz ifadesiyle 'Bir günü bir asra bedel' anlamı vardır. Türk milletinin tarihi de işte böyle bir andır. O gece milletimiz kadın, erkek, genç yaşlısıyla 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları, tankları, helikopterleri, uçakları karşısında istiklaline sahip çıkan milletimiz topyekûn bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir.

"Tekbirler karşısında adeta eridiler"

Bugün burada evlatlarıyla, eşleriyle, anne babaları, kardeşleriyle birlikte olduğumuz bizzat gazilerimiz o gece büyük kahramanlık destanına imza atmıştır. Atılan kurşunların tekbirler karşısında adeta eridiği o karanlık gece Allah'ın yardımı mazlum ve mağdurların duası, aziz milletimizin cesareti, şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık yarına dönüşmüştür.

"15 Temmuz bir millat olmuştur"

Habis bir ur gibi devletimizi saran FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'dan sonra önlem aldık. Teşkilatlarımız FETÖ'den temizlendikçe adeta kendini yeniden buldu. Tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmenin gerisinde FETÖ'den arınmışlığın derin rolü vardır. Çocuklarımızın ufka açılmaya başlamıştır. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz ülkemizin terörle mücadelesinde bir milat olmuştur.

"Tehditleri kaynağında yok ettik"

Sadece sınırlarımız içinde değil Suriye ve Irak'ta terör örgütlerine yönelik tarihimizin en büyük operasyonlarını düzenledik. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla kararlılığımızı açıkça ortaya koyduk. Allah'a hamdolsun Türkiye kendine yönelik tehditleri kaynağında yok edecek güç ve kabiliyetine ulaşmış durumdadır.

"Saklandıkları inlerinde bulduk"

Bugün ülkemizle ilgili her meselede başkalarına değil milletimize bakıyor, milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan hesabı hukuk önünde soruyoruz. Elimizde adli, istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde FETÖ'cü teröristleri saklandıkları ininde bulduk yargıya teslim ettik.

"Son FETÖ'cü hesap verene kadar"

Yurtdışında işlettikleri fitne yuvaların kapatılması için çok yönlü mücadele içindeyiz. 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne çoğalıyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

"Sizlerin yanınızda olmaya gayret ettik"

Şehitlerimizin yakınlarının, özellikle de gazilerimizin hiç kimseye muhtaç olmadan hayatlarını idame ettirmeleri en başta gelen görevlerimizdendir. Son 18 yılda şehit yakınlarına ve gazilerimize gerçekten çok samimi çaba gösterdik. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar, şehit yakınlarının acılarını istismar ederken biz hep sizlerin yanınızda olmaya gayret ettik. Pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

"Bunu da istismar etmeye kalkıştılar"

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir, öyle olmalıdır. Vatanımız için canını veren her şehit, canını vermeye göze alan her gazi bu milletin ortak değeridir. Hiç kimsenin ayrımcılık yapmasına müsaade edemeyiz. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak kendi belediye başkanlarının evine sığınanların bunu da istismar etmeye çalıştığını görüyoruz.

"Şehit ve gazilerimiz için vakıf kurduk"

Ortaya attıkları safsatalarla şehit yakınlarımız ve gazilerin zihinlerini bulandırmaya çalışıyorlar. Oysa devletimiz daima şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır. Milletimiz de düzenlenen bağış ve kampanyalarla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize sahip çıkmıştır. 15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Biz de toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına göre kullanılması için geçen sene Şehit Yakınları ve Gazileri Dayanışma Vakfı'nı kurduk.

"Kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum"

Vakfımız şehit yakınları ve gazilerimize destek olmak için büyük çaba gösteriyor. Vakfımız kaynaklarıyla aylık 1000'er lira nakti destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları elverdiği ölçüde devam ettirmeyi kararlaştırdık. Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kifayetsizlere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum.

"Son nefesimize kadar birlikte yürüyeceğiz"

Bu sıfatların herhangi bir değerle mukayesesi mümkün değildir. Şehit yakınlığı ve gazinin vakarına, onuruna göre hareket eden sizlerle son nefesimize kadar birlikte yürüyeceğimizden emin olunuz. Bu ünvanların sorumluluğunu taşıyanlar elbette olabilir. Onların da en kısa zamanda şehit yakınlığı ve gaziliğin sırrına vakıf olmalarını diliyorum. Bu yemek vesilesiyle siz şehit yakınlarımız ve gazilerimizle konuşma ve dertleşme imkanı bulmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. Her birinize şükranlarımı ifade ediyorum, kalın sağlıcakla, afiyet olsun.