Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldiği gençlerin sorularını cevapladı.

Mülteciler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz gelince mültecileri tekrar göndeririz, bunları burada yaşatmayız’ diyorlar. Ben böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu zulüm olur.” ifadelerini kullandı.

"Bu insani değil, vicdani değil hepsinden öte İslami değil"

Mülteciler konusunda bir süre olmadığını söyleyen Erdoğan, "Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebi ile yaşam koşulları sebebi ile terör örgütleriyle adeta ölüm kalım savaşı veren bir Suriye halkı var. Biz Suriye Kuzey’inde 100 bin üzerinde konutlar inşa ettik. Bu vesile ile bizdeki muhacirler bu konutlara göç etmeye başladılar. Bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim, Türkiye’de yaşatmam anlayışına taraftar değilim. Zulüm olur. O konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreçleri başladı. CHP’lilerin ifade ettiği gibi okullarda onlara müsamaha filan yok. Vatandaşlık hakkı kazanıp imtihana girip başarılı olanlar her yerde geçerlidir. O gelenlerin arasında doktor, mühendis, avukat var. Bizim ülkemize geldiklerinde kovalayalım mı? Bu insani değil, vicdani değil hepsinden öte İslami değil. Onları kapıya koyamayız” dedi.

Türkiye’nin diplomaside önemli kazanımları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz dik durursanız, sağlam durursanız güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin size bakışı öyle olacaktır. Bundan sonra çok daha farklı adımlarımızı görebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Hukukun siyasallaştığı iddiaları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu bay bay Kemal olunca akşam yalan, sabah yalan. Onun söylediği hak hukuk, adalet mi? 51 kardeşimizin ölümüne neden olacak. Hiçbir bedel ödemeden elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaklar. Yasin Börü’nün annesi hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır anneleri ağlıyor. Kılıçdaroğlu bir kere ziyaret etti mi? Bunlarda çok hassas olmamız lazım” dedi.

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