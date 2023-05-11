  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ yöntemleri yine iş başında!

Muharrem İnce neden adaylıktan çekildi? AK Partili Akbaşoğlu'ndan kumpas değerlendirmesi!

ABD ve Çin arasında kritik görüşme: O konuda anlaştılar

Ukrayna'ya 250 km menzilli Storm Shadow ilk füze İngiltere'den! Fırtına Gölge'ler sahaya iniyor

Hedefini tam isabetle vurdu! Seri üretime hazır

Altını, doları olanlar TCMB haftalık rezervlerini açıkladı: Altın rezervleri azaldı! Altının, Doların, altının fiyatları

"Yine FETÖ ve Bay Kemal kaset iş birliği"

Meral Akşener'den ince açıklaması: Belden aşağı konular...

Bakan Dönmez’den Muharrem İnce açıklaması! Deniz Baykal'ı hatırlattı

Irak, Türkiye'den petrol için talepte bulundu, kapısını çaldı! Türkiye'de petrol fışkırıyor!
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!

Yeniakit Publisher
2023-05-11 23:58:00 - 2023-05-12 00:16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!

Cumhurbaşkanı Erdoğan mültecilere ilişkin yaptığı açıklamada “Biz gelince mültecileri tekrar göndeririz, bunları burada yaşatmayız’ diyorlar. Ben böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu zulüm olur.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldiği gençlerin sorularını cevapladı.

Mülteciler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz gelince mültecileri tekrar göndeririz, bunları burada yaşatmayız’ diyorlar. Ben böyle bir anlayışa taraftar değilim. Bu zulüm olur.” ifadelerini kullandı.

"Bu insani değil, vicdani değil hepsinden öte İslami değil"

Mülteciler konusunda bir süre olmadığını söyleyen Erdoğan, "Halkının yüzde 99’u Müslüman olan bir ülke olarak ülkesindeki savaş sebebi ile yaşam koşulları sebebi ile terör örgütleriyle adeta ölüm kalım savaşı veren bir Suriye halkı var. Biz Suriye Kuzey’inde 100 bin üzerinde konutlar inşa ettik. Bu vesile ile bizdeki muhacirler bu konutlara göç etmeye başladılar. Bunları ben gelince tekrar ülkelerine gönderirim, Türkiye’de yaşatmam anlayışına taraftar değilim. Zulüm olur. O konutlara kendilerinin gönüllü olarak dönme süreçleri başladı. CHP’lilerin ifade ettiği gibi okullarda onlara müsamaha filan yok. Vatandaşlık hakkı kazanıp imtihana girip başarılı olanlar her yerde geçerlidir. O gelenlerin arasında doktor, mühendis, avukat var. Bizim ülkemize geldiklerinde kovalayalım mı? Bu insani değil, vicdani değil hepsinden öte İslami değil. Onları kapıya koyamayız” dedi.

Türkiye’nin diplomaside önemli kazanımları olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz dik durursanız, sağlam durursanız güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin size bakışı öyle olacaktır. Bundan sonra çok daha farklı adımlarımızı görebilirsiniz” açıklamasını yaptı.

Hukukun siyasallaştığı iddiaları ile ilgili de değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu bay bay Kemal olunca akşam yalan, sabah yalan. Onun söylediği hak hukuk, adalet mi? 51 kardeşimizin ölümüne neden olacak. Hiçbir bedel ödemeden elini kolunu sallaya sallaya dolaşacaklar. Yasin Börü’nün annesi hüngür hüngür ağlıyor. Diyarbakır anneleri ağlıyor. Kılıçdaroğlu bir kere ziyaret etti mi? Bunlarda çok hassas olmamız lazım” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasında önemli açıklamalar
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasında önemli açıklamalar

Gündem

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlerle buluşmasında önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay çadır satma işine giremez!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay çadır satma işine giremez!

Gündem

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay çadır satma işine giremez!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net LGBT açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net LGBT açıklaması!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net LGBT açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları analarından doğduğuna pişman edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları analarından doğduğuna pişman edeceğiz

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunları analarından doğduğuna pişman edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA PAR açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA PAR açıklaması!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HÜDA PAR açıklaması!

Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek
Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Siyaset

Alimler Birliğinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!
Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu'nu 'seyyid' ilan eden Hacı Meral Erdoğan'ı şirkle suçladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mülteci açıklaması: Bu zulüm olur!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23