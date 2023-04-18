Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Selçuk size ne yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de gençlerle iftar buluşmasında açıklamalarda bulundu. Gençlere peş peşe müjdeler veren Erdoğan, Selçuk Bayraktar konusunda da "Selçuk aşağı, Selçuk yukarı. Selçuk size ne yaptı?" diyerek muhalefete çok sert tepki gösterdi.

'Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı'

"Sevgili gençler göreve geldiğimizde bizim savunma sanayimiz yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 80 oldu. Yatıyorlar kalkıyorlar televizyon ekranlarında Selçuk aşağı Selçuk yukarı. Rahmetli babaları bankalardan kredi almadan çalıştı. Çocukları da şimdi aldıkları bu terbiyeyle devam ediyorlar. Öyle bir baba ki devletin bunlara tahsis ettiği yerleri bile almıyorlar."

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