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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için destek mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 16:47:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı!

 Yeniakit  Ankara 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımıza başarılar diledi.

Sosyal medya hesabın paylaşımda bulunan Erdoğan, “Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

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