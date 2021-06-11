Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız için destek mesajı paylaştı.
Yeniakit Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşılaşacak olan A Milli Takımımıza başarılar diledi.
Sosyal medya hesabın paylaşımda bulunan Erdoğan, “Çok heyecanlıyım. Biliyorum, hepimiz heyecanlıyız. #EURO2020'de bugün #BizimÇocuklar sahaya çıkıyor. Şenol hocam, evlatlarım... Sonuç ne olursa olsun, sizleri hep çok sevdiğimizi bilin. Her zaman yanınızdayız. Allah yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.