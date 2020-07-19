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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:39:59 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından kutlama mesajları paylaştı.

İletisinde "2019-20 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nü ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyorum." ifadelerine yer veren Erdoğan sonraki paylaşımına şunları kaydetti:

"Şampiyon Medipol Başakşehir ile birlikte zorlu geçen sezonda mücadeleleriyle futbolun rekabetçi fakat aynı zamanda birleştirici ruhunu yansıtan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, her birinin başarılarının devamını diliyorum."

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