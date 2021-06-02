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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 06:59:00 - 2021-06-02 07:18:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske açıklaması

TRT Haber yayınına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgında normalleşmeden yeni anayasa çalışmalarına, terör örgütleriyle mücadeleden ekonomideki gelişmelere kadar, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, koronavirüsle mücadelede gelinen son noktaya yönelik şunları söyledi:

"Mâlum maske, mesafe, hijyen. Bu üç başlıkta sosyal mesafe önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini korursa arada mesafe korunması halinde maskeden de kaçabilmek, maskeden de kurtulmak mümkün olur. Bu da tabii baştan beri söylendiği gibi 1,5 metre idi. Buna dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmak mümkün ama sosyal mesafe şart. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak. 'Şu tarihten itibaren, şu, şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği takdirde maskeyi çıkarabiliriz' diye."

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