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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan paylaşımı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'la ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yakınlarına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:08:00 - 2020-10-16 20:20:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Markar Esayan paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan'la ilgili paylaşımda bulundu.

Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan, akşam saatlerinde hayatını kaybetti. 

Markar Esayan hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." diyerek acı haberi paylaştı.

Esayan'ın vefatının ardından çok sayıda isim sosyal medyadan acı haberi paylaştı. Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşmesinin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Markar Esayan'ın ailesine başsağlığı diledi.

Erdoğan'ın paylaşımı:

Erdoğan, rahatsızlığından dolayı Markar Esayan'ı evinde ziyaret etmişti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

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AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti

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